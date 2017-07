HÃ©t jaar van de doorbraak? Signalen Andy Kawaya nu al veelbelovend: "Dat is me in mijn beste Anderlecht-periode nooit gelukt"

Wellicht zal de 20-jarige Kawaya enkele weken nodig hebben om in het ritme te geraken. Maar de fysieke tests die hij bij Malinwa aflegde waren veelbelovend. "Ik heb mij nog nooit zo fit gevoeld als nu", vertelt de vleugelaanvaller in Sport/Voetbalmagazine.

"De test op de loopband, waarbij de snelheid om de drie minuten wordt opgevoerd met 1,8 kilometer per uur, was een eerste indicatie dat het goed zat met mijn basisconditie."

Binnenstebuiten gekeerd

"In mijn beste periode bij Anderlecht geraakte ik niet verder dan 16,2 kilometer per uur, nu heb ik gedurende een minuut aan 18 km per uur kunnen lopen. De dokters hebben me binnenstebuiten gekeerd, maar het was een van de weinige clubs die mij meteen in de A-kern wilde opnemen."