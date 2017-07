Met vertraging, maar Hubert is er toch geraakt: "Ik wilde vorig jaar al naar Club komen"

"Er was al enkele keren contact geweest tussen ons vorig jaar, toen Michel Preud'homme hier coach was. Er was contact met Vincent Mannaert en Peter Verbeke. Zij hebben toen mijn manager gecontacteerd, nadien ook mijn vader", gaf Hubert toe op Club TV.

"Toen is het niet doorgegaan voor redenen die ik zelf niet echt weet. En dit jaar zijn ze dan teruggekomen. Ik wilde vorig jaar al naar Club komen omdat ze veel ambitie hadden. Ik denk dat dit voor mij de beste opportuniteit is om te kunnen spelen."

Bekijk hier het volledige interview met Guillaume Hubert: