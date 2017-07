OFFICIEEL: Langverwachte middenvelder is binnen voor Essevee

Maandag kwamen we al met de primeur dat Fredrik Oldrup Jensen geslaagd was voor zijn medische testen en eerstdaags zou voorgesteld worden door Zulte Waregem. (lees het hier) Dinsdagavond was het zover voor de 24-jarige Noor.

Jensen was al zijn hele carrière actief voor Odds BK en speelt nu voor het eerst in het buitenland. Hij moet het vertrek van sterhouders Lukas Lerager en Soualiho Meïté helpen opvangen.

Onder de indruk

"Ik wil deze uitdaging met beide handen grijpen. SV Zulte Waregem biedt mij de kans om in een sterke competitie te voetballen. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit die deze club uitstraalt. Met de competitiestart voor de deur wil ik me zo snel mogelijk integreren en de andere spelers leren kennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat vlot zal verlopen", vertelde Jensen op de website van zijn nieuwe club.