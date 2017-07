Primeur: Het sleepte lang aan, maar Essevee kondigt dinsdag langverwachte speler aan

Update: de medische testen van de middenvelder zijn inmiddels met succes achter de rug. De Noor wordt dus de nieuwe middenvelder van Essevee.

Vooral op het middenveld was het nog even wachten op enkele extra versterkingen. Er waren wat dat betreft een aantal dossiers die hangende waren, tijdens de Supercup speelde Francky Dury vooral met voetballende middenvelders.

Een echte breker? Die was er nog niet. Maar daar komt nu verandering in, want Fredrik Oldrup Jensen is met wat vertraging toch nog op weg naar de Gaverbeek. Zijn Noorse club Odd deed lange tijd moeilijk over de datum (niet voor 20 juli) en transfersom (300.000 à 400.000 euro), maar nu is er wél witte rook.

En dus is Oldrup Jensen onderweg naar de Gaverbeek, waar hij maandag medische testen zal afleggen en daarna een meerjarig contract zal tekenen. Odd speelt de komende weken tegen Dinamo Zagreb in de Europa League, maar is erg tevreden dat het - met dank aan Jensen - twee rondes verder raakte in de EL-voorrondes.