Opletten geblazen voor Club! Dit zijn de vier gevaren (en één vraagteken) bij Basaksehir

Basaksehir heeft immers enkele grote namen in dienst.

Gaël Clichy

De Fransman hoeft geen introductie, hij is de absolute ster van dit team. Hij is er intussen 32, maar met vorig seizoen nog 24 basisplaatsen in de Premier League bij Manchester City werd hij dé grote zomertransfer die Basaksehir naar de Champions League moet loodsen.

Emre Belozoglu

Met Emre Belozoglu loopt er -weliswaar op zijn oude dag- dé ster van het Turkse voetbal rond. Naast heel wat controverse over zijn racistische uitlatingen, is het nog steeds een uitstekende voetballer mét een aardige staat van dienst en bijna honderd interlands.

Eljero Elia

Ook Eljero Elia hoeft weinig introductie. Met Feyenoord won hij vorig seizoen nog de Eredivisie, alvorens hij opnieuw voor een buitenlands avontuur koos. met 28 caps op zijn naam ook een jongen om in het oog te houden.

Emmanuel Adebayor

Rest misschien nog de nukkigste spits die ooit op de Engelse velden rondliep. Adebayor zijn staat van dienst leest als een jongensdroom. Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham. Om daarna nog Crystal Palace en dus Basaksehir toe te voegen. We zijn benieuwd.

Het vraagteken: Gokhan Inler

Het godenkind van het Zwitserse voetbal is na goeie jaren in Italië bij Udinese en vooral Napoli wat aan lagerwal geraakt. Benieuwd wat hij zijn nieuwe ploeg kan bijbrengen.