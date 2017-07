Preud'homme stond te roepen en te tieren langs de zijlijn, zo zal Clement voortaan voor zijn dug-out staan

Clement werkte vier jaar lang intensief samen met Preud'homme. De Luikse succescoach ging dikwijls als een gek tekeer langs de zijlijn en spaarde soms de kritiek op de scheidsrechters niet. Maar hoe zal Clement het gaan aanpakken?

"Ik kom rustiger over dan ik van binnen echt ben", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine. "Het brandt bij mij even hard als bij expressieve types, maar het is minder duidelijk. Misschien kan ik ook meer controle houden, wat niet betekent dat het altijd zo zal zijn."

Ontslag of Europees voetbal

"Ik besef dat scheidsrechters altijd op het veld stappen met de bedoeling het goed te doen. Ze maken fouten, maar dat weet een coach. Wij fluiten genoeg wedstrijdjes op een training en maken daarin zelf redelijk wat fouten. Maar als een ontslag of Europees voetbal van zo'n beslissing afhangt, kan het weleens dat je de controle verliest", aldus Clement.