Racing Genk denkt aan toekomst en legt goudhaantje langer vast

Dante Vanzeir en Racing Genk gaan langer met elkaar door. Het talent had al een contract tot 2020, maar de Limburgers kozen ervoor om dat open te breken tot 2021.

De 19-jarige Vanzeir kon vorig seizoen niet in actie komen bij de A-kern door een knieblessure, maar lijkt dit seizoen klaar voor de doorbraak.

Het talent is een echt jeudproduct van Genk, want hij zit al twaalf seizoenen in de jeugdlichtingen van Racing Genk.