Grijpt Club Brugge naast de miljoenen? Transfer die in de maak leek nu plots heel ver weg

Denswil speelde zich in de kijker door twee keer te scoren vanop vrije trap. In verdedigend opzicht ging hij samen met de hele Brugse achterhoede ten onder. Club incasseerde maar liefst drie tegentreffers in de heenmatch tegen Basaksehir (3-3).

Het Duitse BILD meldt nu dat Denswil de delegatie van Hamburg niet kon bekoren met zijn prestatie. En dus ziet het ernaar uit dat onderhandelingen zullen uitblijven. Technisch Directeur van HSV Jens Todt liet aan de krant verstaan dat de club een boeiende match zag, maar ook andere transferopties bekijkt.