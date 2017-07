Zware tegenslag: Sporting Lokeren moet het de eerste maand zonder kapitein Overmeire doen

In de allerlaatste oefenwedstrijd tegen Roeselare ging Kilian Overmeire neer. De eerste controle was nog relatief positief, maar vrijdagmiddag liet de club weten dat hij toch een scheurtje in de adductoren opliep. Zo is de kapitein drie à vier weken buiten strijd.

Een grote streep door de rekening van de Waaslanders, die zaterdag het seizoen openen tegen Club Brugge. Vorig seizoen zat Overmeire ook al maandenlang aan de kant met een schouderblessure.