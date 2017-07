Francky Dury tevreden na wedstrijd: "Tweede helft de perfecte match? Neen, maar ..."

"Goed begonnen, maar door onze minder goede pressing krijgen ze een strafschop. Goed van Bostyn dat hij daar die elfmeter weet te stoppen. Uiteindelijk tanken we daar het vertrouwen voor het vervolg van de match."

"De tweede helft? Perfect ga ik niet zeggen, maar het was heel goed. Met veel vertrouwen, we lieten de bal gaan. Eupen kreeg hun eerste echte kans toen het al 0-4 of 0-5 was. Ik ben vooral blij dat onze spelers het oppakken, dat ze scoren is ook goed voor het vertrouwen."

Ze waren superieur op alle vlakken

Jordi Condom van zijn kant was dan weer duidelijk: "Ze waren superieur op alle vlakken: efficiëntie, de tweede bal, pressing, snelheid, ... We missen een strafschop en daarna is het helemaal foutgelopen."

"We hadden nog geoefend op stilstaande fases tegen Zulte Waregem, maar ze kunnen toch weer scoren op zo'n zaak. Dat is mijn verantwoordelijkheid, we waren niet op niveau."