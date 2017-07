Na de rammeling: nieuwe verdediger op komst bij Eupen die ook nog bij Barcelona speelde

De Spaanse verdedige Marc Valiente zat aan de Kehrweg de match te bekijken. Volgens de krant L'Avenir wordt hij de nieuwste aanwinst van de Oostkantonners. Hij komt over van Maccabi Haifa. Daarvoor speelde hij voor Sevilla en Real Valladolid.

Het is wel een jongen die zijn opleiding genoot in de jeugdacademy van Barcelona. De 30-jarige Valiente was er in de jeugdreeksen een ploegmaat van Cesc Fabregas en Pedro. Daarnaast wil Eupen ook nog een aanvaller.