Onyekuru hoopt dat deze pion blijft: "Anders moet ik nieuwe chauffeur zoeken"

Kara Mbodj is heel belangrijk voor Anderlecht en dat beseft ook Henry Onyekuru maar al te goed. "Een ijzersterke verdediger. Maar hij zal zelf wel weten wat het beste is voor hem", aldus de spits in Het Nieuwsblad.

"Hij adviseert me wel enorm hier bij Anderlecht. En omdat ik nog geen vaste verblijfplaats heb, spendeer ik veel van mijn tijd bij hem. Hij is zelfs mijn chauffeur, dus als hij gaat zal ik een nieuwe chauffeur moeten hebben."

Vriendschap in het voetbal hoeft natuurlijk niet alles te betekenen: "Ik ben ook niet bij Ocansey gebleven bij Eupen, omdat ik al drie vierden van mijn leven met hem samen speel ..."