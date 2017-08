Vandenbempt is scherp voor zoekende Teodorczyk: "Kop-in-kas op het veld, als een geslagen hond, waarde 0"

De Poolse aanvaller is nog een schim van die van vorig seizoen. Ook toen zakte hij er in de play-offs al door. "Zelf had ik dit niet zien aankomen", analyseert Peter Vandenbempt de dalende vormcurve bij Sporza. "Dit verbaast me. Het is een groot raadsel. Na zes maanden matig presteren dringt zich dan ook deze vraag op: wil de échte Teodorczyk nu opstaan?"

"Vorige week op Antwerp verloor hij ook al de duels. Hij stond kop-in-kas op het veld, als een geslagen hond. Waarde 0. Zijn lichaamstaal verraadt die van een radeloze spits die iets zoekt om uit zijn diepe put te klauteren."

Anderlecht in een lastig parket

Anderlecht betaalde 4,5 miljoen euro om Teodorczyk definitief vast te leggen. "Toen Anderlecht eind maart de optie op Teodorczyk lichtte, heeft het zwaar ingezet op een transfer van 20 miljoen euro en een zeer hoog loon voor de Pool", gaat Vandenbempt verder.

"Maar nu kun je hem alleen verkopen voor een ver onder de geraamde prijs. En stel dat je dat doet, dan moet je een andere spits gaan zoeken en die zal ook veel geld kosten..."