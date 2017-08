Trebel legt uit waarom hij vertrok bij Standard - "Dat was de druppel" en waarom hij voor Anderlecht koos

"Opeens kreeg ik een telefoontje van iemand van Gent dat ik te koop stond", aldus Trebel in Sport/Voetbalmagazine. "De druppel was een woordenwisseling met een bestuurslid. Die zei me vlakaf dat ik nergens heen zou gaan en dat ik niets te zeggen had, dat de club in mijn plaats wel zou beslissen."

Het maakte niet uit dat Gent het mooiste voetbal speelde

"Omdat ze achter mijn rug met Gent hadden gepraat, had ik niets te zoeken op een winterstage van Standard. Het was al bedisseld, ik zat in een package deal met Schoofs. Maar ik wilde helemaal geen pasmunt zijn voor een andere speler."

En toen kwam Anderlecht op de proppen: "Ik voelde dat ze de titel zouden pakken. Het maakte niet uit dat Gent het mooiste voetbal speelde. Zonder Bruno Venanzi, die het dossier van begin tot het einde in handen heeft genomen, zat ik nu niet bij Anderlecht."