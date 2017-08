Debat van de Week: moeten trainers meer tijd krijgen?

Bij Marquez lag het aan de gebrekkige communicatie, terwijl Kristinsson werd ontslagen omdat Lokeren met een teleurstellende 0 op 18 aan het seizoen begon. Maar toch: je trainer na amper twee speeldagen ontslaan, het blijft snel.

In ons Debat van de Week vragen wij aan onze lezers hoe zij over zo'n snel ontslag denken. Moet een trainer meer tijd krijgen of ben je het eens met de beleidsbepalers van de clubs in kwestie? Laat het ons weten in onderstaande poll.

