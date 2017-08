'Liverpool houdt het been stijf in zaak-Coutinho, Barcelona gaat dan maar voor andere topper uit de Premier League'

In eerste instantie dacht men in Camp Nou aan Philippe Coutinho (Liverpool), een speler die al langer op het verlanglijstje van Barcelona staat. Maar Liverpool houdt het been stijf en wil zijn absolute smaakmaker niet laten gaan. Een bod van 100 miljoen euro werd afgewezen, de Engelsen zouden minstens 150 miljoen willen.

Daarom verlegt Barcelona de focus naar een andere uitblinker uit de Premier League: Christian Eriksen (25). Volgens The Independent zullen De Blaugrana eerstdaags aankloppen bij Tottenham Hotspur om het over een transfer te hebben. Hoeveel de Deense spelmaker moet kosten, is niet duidelijk.