Maes over grootste werkpunt van Lokeren: "Je weet meteen waarom je na 3 speeldagen nog op eerste punten wacht"

Peter Maes heeft werk voor de boeg, maar blijft rustig. “In drie wedstrijden heeft deze ploeg zeven doelpunten geïncasseerd en er nog geen enkel gemaakt. Dan weet je meteen waarom je na drie speeldagen nog steeds op je eerste punten wacht.”

“Een doelpunt maken doe je als team. Het is de bedoeling om mensen rond en in de grote rechthoek te krijgen. Er moet goed gelopen worden, en daar moeten we dan ook aan werken”, aldus de trainer van de Waaslanders nog.