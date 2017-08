Francky Dury komt terug op videoref én speelgerechtigheid Orlando Sa: "Polemiek is niet goed" en "Wij moeten op zon- en feestdagen beschikbaar zijn, maar KBVB ..."

In Zulte Waregem tegen Club Brugge ging de bal niet op de stip na een duidelijke fout van Mechele op Olayinka: "We moeten er niet te veel meer over spreken. Het gaat niet meer veranderen, maar het is iets dat echt niet kan. Ik heb veel onzinverhalen gehoord. Omgekeerd was België als voetballand te klein geweest", aldus Francky Dury daarover op een persconferentie.

Dury was zelf grote voorstander van het invoeren van de videoref: “We geloofden met z’n allen in de videoref, we hebben er naar gestreefd, er is meer budget gekomen, … Om een aantal onduidelijkheden in de voetbal zoveel mogelijk te doen verdwijnen. Een rode kaart, een strafschop, een verkeerde speler, doelpunt of niet, …”

Er werkt blijkbaar niemand op 15 augustus bij de KBVB

Maar: “Na drie weken zie ik opnieuw een polemiek ontstaan. En dat is niet goed. Dat geeft naar de coaches en de toeschouwers een slecht gevoel. Daardoor gaat de focus ook wat weg, terwijl je liever met de match zou bezig zijn."

Ondertussen kreeg Orlando Sa van de videoref rood, maar mag hij een weekje later wél meespelen tegen Essevee: “Waarom? Omdat er bij de KBVB niemand werkte op 15 augustus. Als je een minnelijke schikking weigert op maandag, dan moet je dinsdag voorkomen en eventueel vrijdag in beroep nog eens voorkomen.”

Met de videoref gingen ze een aantal zaken verfijnen ...

“Dat is niet correct, echt niet. Het spelletje van beroepsprocedures en dergelijke meer ging verdwijnen, maar voorlopig is dat dus niet het geval. Wij moeten op zon- en feestdagen beschikbaar zijn: spelers, trainers, medewerkers, ... En bij de bond werken ze niet? Dan is er altijd een uitzondering. En wat als ze eens de brug maken of als er een vakantie is? Krokus, wintervakantie, …", was Dury gelanceerd.

Slotsom: “Met het nieuw systeem gingen ze een aantal discussies verfijnen. Bij Ronaldo is een arbiter een duwtje geven meteen een aantal weken schorsing en geen beroep mogelijk. Bij ons duurt het dan altijd iets langer.”