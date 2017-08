Gent-speler stelt hoog doel voor zichzelf: "Even goed doen als Kums"

In plaats daarvan kwam Damien Marcq de gelederen versterken. De Fransman werd overgenomen van Sporting Charleroi en moet voor stabiliteit zorgen bij De Buffalo's. Dat er nog vaak aan Kums wordt gedacht, vindt Marcq niet meer dan normaal.

“Dat is toch normaal? Sven heeft hier fantastische prestaties neergezet en lag mee aan de basis van de successen. Ik raak dan ook zeker niet gefrustreerd als zijn naam nu nog valt. Integendeel, het motiveert me net om even goed te doen als Sven", zegt Marcq in Het Nieuwsblad.

Ambities realiseren

"Onze resultaten zijn misschien nog niet zoals verhoopt, maar ik ben ervan overtuigd dat we snel ons beste niveau zullen halen en dan wil ik de ambities van onze voorzitter helpen realiseren. Maar dat lukt enkel door minuten te sprokkelen en hard te werken.”