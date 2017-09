Ook tegen Lokeren onzekerheid bij Anderlecht: "Als we het nu niet kunnen, moeten we het ergste vrezen voor dinsdag"

De Serviër kon even andere lucht gaan opsnuiven bij de nationale ploeg. Maar bij terugkeer werd hij toch weer met de neus op de feiten gedrukt. "We voelen duidelijk de druk", gaf hij gisteren toe. "We hebben al tien punten achterstand op Brugge, we moeten winnen."

Niet makkelijk om de concentratie erbij te houden met dinsdag al de kraker tegen Bayern München in het vooruitzicht. "Ja, maar de competitie blijft de eerste zorg. Dat hebben we blijkbaar wat uit het oog verloren begin dit seizoen. Onze sterkte was dat we voor elkaar vochten. En dat is er nu nog niet geweest."

We moeten terug vechten voor elkaar

"Bayern ja, maar als we tegen Lokeren geen blok kunnen vormen, moeten we het ergste vrezen voor dinsdag. We moeten terug die solidariteit tonen. Of de internationale break ons deugd heeft gedaan? Ik durf niets meer te zweren..."