Vanhaezebrouck onder de indruk van nieuwe spits: "Hij liet een veel betere indruk na"

Ook Kubo en Simon kunnen in de spits spelen -Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Hij is nog niet 100% fysiek in orde, maar hij is wel al bruikbaar. Je ziet echt dat het een speler is met veel kwaliteiten." Bovendien maakt hij zich minder zorgen als er iets met Sylla zou gebeuren. "Ook Kubo en Simon kunnen in de spits spelen."