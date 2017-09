Weiler is niet mals voor Kums: "Gebrek aan concentratie, hij mag die fout nooit maken"

Na het onderwerp lang ontweken te hebben, wou René Weiler toch iets kwijt over Sven Kums in het hart van de verdediging. En het was niet om mea culpa te slaan. "Ik begrijp het debat niet", zei Weiler. "Sven Kums weet hoe hij voetbal moet spelen, hij heeft alle kwaliteiten voor die positie."

De beweging van Kums was wel redelijk dom, maar ook het gevolg van een speler die nooit als laatste man heeft gespeeld. Maar dat vindt Weiler geen excuus. "Het is een slechte beslissing van hem en een gebrek aan concentratie", vond de Zwitser.

"Kara was niet beschikbaar en ik had niet veel andere keuzes. Kums zou op die positie moeten kunnen spelen. Een speler van zijn kaliber mag zo'n fout niet maken..", zei hij over de Gouden Schoen van 2015. Dat belooft weer voor de komende weken.