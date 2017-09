Oude bekende Luis Pedro Cavanda verrast bij zijn voorstelling: "Standard is de beste club van België"

De vleugelverdediger had meerdere opties, maar koos toch voor de Rouches. "Ik had aanbiedingen uit Turkije, Zwitserland en België, maar die interesseerden me niet", vertelt Cavanda bij La Dernière Heure.

Zoals AC Milan

De back koos bewust voor de Rouches. "Standard verdient een hogere klassering. We kunnen dit jaar onze stek bovenin weer innemen, een beetje zoals AC Milan van plan is. Standard is de beste club van België."

"Ik heb lange tijd in het buitenland gezeten, dus ik begin hier weer van nul. De integratie verloopt goed. Ik kende al heel wat jongens (Mpoku, Pocognoli, Gillet). Bovendien werkte ik enkele extra trainingen af om mijn oude niveau terug te vinden."