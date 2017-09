Wat was er aan de hand tussen Weiler en Kums? "Weiler zei dat hij hem kon veranderen"

Kums en Weiler zaten niet op dezelfde lijn. Blijkbaar omdat hij van de middenvelder dingen vroeg die hij eerder nooit gedaan had. "Toen we Kums gingen halen, zei Weiler 'geen probleem'", aldus Van Holsbeeck in Extra Time. "Hij zei dat hij hem beter kon maken. Het probleem van Weiler was dat hij zag dat Kums overal werd opgehemeld en dat het niet overeenstemde met wat hij zag op training en op het veld."

Weiler wou hem aanpassen aan zijn systeem. "'Ik ga proberen hem dingen aan te leren' zei hij me. Wat er in Bayern gebeurde? Weiler legde me uit dat hij iemand extra nodig had in de verdediging en twijfelde tussen Kums en Dendoncker. Maar hij had het loopvermogen van Dendoncker nodig op het middenveld. Hij had enkel de pech dat Kums na tien minuten rood pakte."

Probleem met Kara

Maar zo'n geval is er nog geweest. En dat kwam wel goed. "Kijk, in het begin had hij problemen met Kara. We hebben hem toen gezegd dat hij toch nog eens moest praten met hem, want we vonden het niet correct. En heb je gezien wat een seizoen die speelde?"