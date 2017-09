Ivan Leko is op zijn hoede voor Charleroi en legt uit waarom hij tegen Roeselare niet roteerde

"In Roeselare speelden we met grotendeels hetzelfde elftal als thuis tegen Mechelen, ja", aldus Leko op het persmoment van Club Brugge. "Ik geloof in rotatie als je 3 wedstrijden kort na elkaar moet spelen, maar als er 5 dagen tussen zit… Het is gewoon belangrijk om open en eerlijk te zijn."

"De kleedkamer weet dat we zo werken, we praten veel met de spelers"

"Voor elke match moet je je beste elftal opstellen, spelers weten zo ook dat ze zich op training moeten bewijzen, dat ze beter moeten zijn dan de andere spelers op hun positie, om een kans te krijgen. En als ze die kans krijgen, moeten ze hem pakken. De kleedkamer weet dat we zo werken, we praten veel met de spelers."

Zondag staat de leidersplek op het programma tegen Charleroi. "Charleroi is een ploeg met passie, met een coach die winnaars maakt. Ik zie ze graag spelen", is Leko lovend. "Ze hebben een goeie keeper, één van de beste verdedigers van België met Martos en voorin is er creativiteit met Lukebakio, Benavente en Rezaei. Het zal een goede test zijn voor ons."