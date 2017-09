Overbodige Mechelaar geeft toe: "De bedoeling is nog altijd dat ik in januari vertrek"

"Het is leuk weer bij de groep te horen en die invalbeurt was buiten alle verwachting. Ik sta hier dus opgelucht, al ben ik niet superblij. Ik heb moeilijke maanden achter de rug. Enkel individueel trainen…", zucht Paulussen in Gazet van Antwerpen.

De 27-jarige rechtsback is overbodig in Mechelen en kon dit weekend pas zijn eerste drie speelminuten vergaren. De Kakkers hebben op zijn positie al een alternatief en het was eigenlijk de bedoeling dat Paulussen deze zomer zou vertrekken, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Al zal die transfer er waarschijnlijk wel nog komen. "Ik zit in mijn laatste jaar en de bedoeling is nog altijd dat ik in januari vertrek", geeft hij toe. "Al kan er in het voetbal snel veel veranderen. Ik wil alleszins op het hoogste niveau blijven spelen." Tot dan ziet het er echter niet naar uit dat hij nog veel kansen zal krijgen.