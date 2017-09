Met vier om Vanhaezebrouck te vervangen: wie doet wat?

De pers wordt alleszins toegesproken door Peter Balette, hij lichtte ook de taken van de andere coaches toe. "Ons is gevraagd om de groep over te nemen. Er moet toch altijd iemand de mensen te woord staan, dat heeft men aan mij gevraagd."

"Het is heel duidelijk naar de spelersgroep gecommuniceerd, dat we dat als viertal gaan overnemen", ging Balette verder. "Zo neemt Bernd Thijs het veldwerk en de video-analyses wat stilstaande fases betreft voor zich. Francky Vandendriessche zal hem bijstaan bij de stilstaande fases."

Ook 'nieuwkomer'

"Ook Stijn Matthys krijgt meer taken dan dat zijn huidige rol als conditietrainer normaal gezien inhoudt." Verder springt ook beloftencoach Bart Van Renterghem bij.

"We hebben momenteel 26 fitte veldspelers, ik ben niet iemand die spelers rondjes gaat laten lopen als we een oefening met tien tegen tien doen. Dat zou getuigen van een gebrek aan respect. De spelers moeten niet het slachtoffer worden van de situatie."