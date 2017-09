Opvallend: Gent laat recordaankoop - die gewoon fit is - thuis

door Johan Walckiers

Franko Andrijasevic (Gent) zit niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge

Gent speelt morgen de clash in Jan Breydel. Het moment om op te staan of nog meer te zinken. In de eerste selectie van Bernd Thijs en Peter Balette ontbreekt alvast één opvallende naam.