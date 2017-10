Frutos neemt - vooral na de match - afscheid met grandeur: "Vanhaezebrouck? Dat is toch nog niet officieel?"

Frutos gaf zijn laatste persconferentie net als zijn eerste: eerlijk op alle gebied. "Kijk, ik ben niet belangrijk. Ik heb nog met niemand van de club gesproken. Morgen is er training zoals gewoonlijk en dinsdag hebben de spelers vrij. Er zal dan wel gediscussieerd worden", aldus de Argentijn.

Na de wedstrijd toonden de fans hoe populair hij eigenlijk wel is. Hij moest gaan meevieren met de spelers. "Het bestuur heeft al vele jaren getoond dat ze de beste beslissingen voor de club kunnen nemen. Er is hier altijd al organisatie en klasse geweest", aldus de man die de 1-0 toch opvallend voor de eretribune ging vieren.

Als ik woensdag gewonnen had, was het misschien een andere zaak geweest

Maar hij weet het wel: het verhaal als T1 is voorbij. "Ik heb vier matchen gekregen om uit de slechte situatie te komen. Als ik woensdag gewonnen had, was het misschien een andere zaak geweest. Vanhaezebrouck? Dat is nog niet officieel toch? Ik ben nog ter beschikking van de club."