't Is een uitleg als een ander: WK gemist door... fruitsapje

Gabon verloor met 3-0 van Marokko, maar dat was de schuld van het fruitsap bij het ontbijt, meent Aubameyang. "De helft van de ploeg en de staf had buikpijn", schrijft hij op Twitter. "Ongelofelijk dat dat net op de dag van de match gebeurde. Dat verdomde fruitsapje ook van vanmorgen."

Marokko-speler Benatia reageerde ook. "Het Marokkaanse fruitsap is perfect, mijn vriend", zegt Benatia. "Het was de thee die vervuild was..."

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match 🤔🤔🤔😆😂 ah non c'est fort 😤quel sacré jus d'orange 🍹ce matin🙈 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 7, 2017