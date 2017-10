Maxime Annys van de hemel naar de hel tegen 'zijn' OHL: "Opnieuw een serieuze opdoffer"

"Het is weer al nét niet", reageerde Annys na de wedstrijd. "Jammer, want de trainer had het goed neergezet. In de korte periode na Union heeft hij gezegd waar het op stond. Heel erg zuur. Zij krijgen twee kansen en het is twee keer raak. We moeten toch wel eens de nul houden voor het vertrouwen."

Een gelijkspel was misschien een meer terechte uitslag geweest. "Ik denk dat wij in de tweede helft iets beter waren. We hebben enkele kansen gehad, dus een gelijkspel was een juiste uitslag. Als je in de 80e minuut de 1-1 maakt, hoop je zelfs dat je nog kan overnemen. Maar we gingen te fel terugzakken en daardoor verloren we."

Niet gejuicht bij goal

Annys juichte bij zijn doelpunt niet door zijn OHL-verleden. "Ik heb hier een fantastische periode meegemaakt. Ik heb nog steeds enorm veel respect voor deze club, dus dat was wel op zijn plaats", aldus de middenvelder. "We hebben weeral een serieuze opdoffer gehad, net als woensdag. Maar vandaag zijn we terug recht gekropen", besluit hij met een positieve noot.