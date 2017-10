Clement bleef trouw: "Dat vond ik ethisch niet verantwoord"

door Johan Walckiers

Philippe Clement weigerde AA Gent omdat hij zich engageerde voor een project bij Waasland-Beveren

Philippe Clement heeft met Waasland-Beveren zijn start als hoofdcoach niet gemist. De voormalige verdediger predikt aanvallend voetbal en dat loont ook. In die mate zelfs dat er al een topclub interesse in hem had.