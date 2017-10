Deze Club-speler doet beter dan Vormer en Vanaken voor de supporters

door Maarten Cattaert



Marvelous Nakamba werd verkozen tot speler van de maand door de Brugge-supporters

Foto: © photonews

Marvelous Nakamba heeft zich uitstekend aangepast aan de Jupiler Pro League. De Zimbabwaan stond in acht van de negen gespeelde wedstrijden in de competitie aan de aftrap. De middenvelder valt nu voor het eerst in de prijzen.