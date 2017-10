Vanhaezebrouck reageert op 'slechte fysiek spelers': "Dat was bij Kortrijk en Gent ook zo"

Vanhaezebrouck zijn voetbal is gebaseerd op spelers die redelijk wat kilometers kunnen afleggen. "Het zal even duren voor iedereen speelt zoals ik ze wil zien spelen", aldus Vanhaezebrouck. "Maar we werken eraan. Iedereen wil werken en dat is al positief."

Geschrokken? Ik schrik niet zo vlug hé

Tegen KV Mechelen was de voorbereiding met een volledige groep heel kort. "Maar ben ik ooit al aan en match begonnen zonder een plan te hebben?", lachte hij. "Zo werk ik niet. We hebben van de korte tijd die we hadden gebruik gemaakt om zoveel mogelijk details erin te pompen."

Maar was hij nu geschrokken van de cijfers? "Ik schrik niet zo vlug hé... Het klopt niet helemaal. Er moet aan gewerkt worden, maar dat was bij Kortrijk en Gent ook zo. Of ik de intensiteit opdreef? We trainen langer, maar niet meer. Je kan ook op twee dagen de fysieke paraatheid van een speler niet veranderen. We gaan er aan werken!"