Ook Losada zat op het puntje van zijn stoel: "Heerlijk, Messi zette alle criticasters op hun plaats"

Messi trok Argentinië over de streep. "Hij was de enige speler op niveau in de hele kwalificatie. Hij speelde altijd alleen tegen drie, vier tegenstanders. Hij wou constant de bal én heeft de ploeg op zijn schouders genomen."

"Ik ben blij dat hij op die manier de criticasters op hun plaats kon zetten. Ach, tot hij eens het WK wint met Argentinië, zal er altijd kritiek zijn op zijn prestaties bij de nationale ploeg. Ongegrond, want hij was wel op niveau."

Het WK in Rusland is wellicht de laatste kans voor Messi. "Het zal zijn laatste WK op niveau zijn. Qua ploeg zitten we nog ver van het niveau dat een nationale ploeg moet hebben om iets te bereiken. Maar nu krijgt de bondscoach tijd om zijn team echt te bouwen. België tegenkomen? Hopelijk voor jullie niet, tenzij in de finale", lacht Losada.