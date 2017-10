Round-up: Het mangelt KV Mechelen aan efficiëntie: "We maken het onszelf moeilijk", maar "Mentaal sterk"

KV Mechelen heeft tot op heden - op de match in Genk na - in elke wedstrijd de kansen gehad om punten te rapen. Met wat meeval of wat meer efficiëntie kon het team zeker een punt of 6 meer hebben in de stand en speelde het mee voor play-off 1.

Nu moet het echter nog steeds eerder naar beneden dan naar boven kijken. Spitsen genoeg in de rangen, maar op Bandé na weet niemand echt vaak raak te treffen voorlopig: Drazic maakte er eentje, Kawaya, Pedersen en Ganvoula nog niet.

Het is een probleem dat al langer sluimert in Mechelen: Verdier scoorde de vorige seizoenen ook geen tien doelpunten als diepe spits. "We maken het vooral onszelf steeds moeilijk", beseft Rob Schoofs.

"De eerste kans is het altijd meteen prijs en dan moeten we achtervolgen. We verdienden dit seizoen al vaak meer dan we krijgen, maar het zit ook niet mee." Een idee dat door verschillende andere spelers werd gedeeld: "Gelukkig zijn we mentaal sterk om dan steevast terug te keren."

Die mentale sterkte werd ook door coach Yannick Ferrera nog eens in de verf gezet: "Ik moet steevast chapeau zeggen aan mijn spelers voor de manier waarop ze mentaal en fysiek sterk zijn en blijven."

De komende weken komen mogelijk nog enkele sterkhouders (El Messaoudi, Kolovos) terug uit blessure. Als daardoor de spitsen ook meer of beter in stelling gebracht kunnen worden, kan een referentiematch de boel snel doen keren. En wie weet al tegen Anderlecht ...