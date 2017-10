Dejaegere roept op tot positivisme: "De situatie was toen zodanig geëscaleerd..."

Het was niet dat de vreugde eraf straalde bij de Buffalo's tijdens het seizoensbegin. De vroege klap die ze van het Oostenrijkse Altach kregen, heeft daar veel mee te maken. "Het begin van een heel negatieve spiraal", zegt Dejaegere in HLN.

Hij nam daarna het woord in een groepsgesprek. "Ik heb toen gezegd wat ik dacht dat nodig was. Dat we positiever moesten zijn, want de situatie was zodanig geëscaleerd door die grote uitspraken in het begin van het seizoen..."