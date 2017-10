Charleroi krijgt het opnieuw tégen in 'Mazzu-time' en verspeelt zo vijf punten in een maand

door Aernout Van Lindt

Félice Mazzu en Charleroi hebben ook op speeldag 10 niet kunnen winnen in de Jupiler Pro League. En zo laten de Zebra's een beetje van hun pluimen, want een voorsprong in een thuismatch tegen de hekkensluiter weggeven? Dat kan eigenlijk niet.