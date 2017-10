Nog een coach onder druk? Boskamp duidelijk: "Het valt zwaar tegen, het frivole is weg"

Het valt zwaar tegenDeel deze quote:

De Limburgers hebben dan ook een echt sterrenensemble in de kern zitten, waarmee vorig seizoen vaak goede wedstrijden werden gespeeld. Dit seizoen loopt het voorlopig nog niet, en zo is de druk op coach Stuivenberg met de thuismatch tegen het verrassende Moeskroen opnieuw groter geworden.

"Het frivole van het begin is helemaal weg, het draait gewoon niet", aldus Boskamp daarover in Het Belang van Limburg. "Dat de spelers het mentaal lastig zouden hebben? Dat is slap gelul. Ze hebben kwaliteit binnengehaald en ambities getoond, maar het valt zwaar tegen."