Eindelijk: daar is de echte Sven Kums: "Blij dat ik op mijn vertrouwde positie sta"

Kums voetbalde in zijn rol, voor de verdediging. Samen met Trebel dirigeerde hij, in een wisselwerking die we ook niet meteen verwacht hadden. Het kon dus toch: Trebel en Kums samen in een elftal. De ene dirigeerde en bracht rust, de andere versnelde wanneer het nodig was. "Het liep goed met Trebel ja", lachte Kums.

Maar het was vooral zijn prestatie die we wilden benadrukken. Op een gegeven moment zagen we hem de leiding nemen en met beide handen teken doen naar zijn ploegmaats om in te houden op een moment dat Anderlecht het nodig had. Regisseren en dirigeren... dat is waarom Anderlecht hem haalde.

Als ik speel, probeer ik mijn ding te doen. Soms lukt dat, soms niet...

"KV Mechelen begon meer druk te zetten en we moesten de rust bewaren. We hadden het onszelf wel makkelijker kunnen maken, maar de zege is wel verdiend. Ikzelf? Ik heb al even niet meer gespeeld en moet weer in mijn ritme komen. Maar ik ben blij dat ik op mijn positie kon spelen. Of ik gelukkig ben? Dat ben ik altijd. Als ik speel, probeer ik mijn ding te doen. Soms lukt dat, soms niet..."