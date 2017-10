Verschrikkelijk: doelman overlijdt na botsing op het veld

De 38-jarige doelman kwam uit om een simpele bal op te rapen, maar botste ongelukkig met ploegmaat Ramon Rodrigues. Hij werd de eerste zorgen toegediend op het veld en afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar overleed. Door de klap op de borst kreeg hij geen lucht meer en hij bezweek aan een hartstilstand.

Het was dadelijk duidelijk dat het ernstig was, want hij greep meteen naar de borst. Huda was trouwens een legende in Indonesië. Hij speelde meer dan 500 matchen voor Persela Lamonghan. Duizenden fans kwamen op straat om een wake te houden.