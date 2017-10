'Mazzu Time' keert nu als een boemerang terug: "Dat hebben we volledig aan onszelf te danken"

Lang maakte Charleroi aanspraak op de zege tegen Eupen, maar door een kopbal van Ocansey werd het alsnog 2-2. Dat de goal in 'Mazzu Time' viel, de slotfase van de wedstrijd waarin Charleroi regelmatig scoort, maakt het des te pijnlijker voor het team en de coach.

"We speelden geen grootse wedstrijd, maar na de 2-1 lag er genoeg ruimte om het af te maken. Als de kleinste speler van Eupen een voorzet zomaar kan binnenkoppen, hebben we het puntenverlies vooral aan onszelf te danken", aldus een ontgoochelde Mazzu in Het Nieuwsblad.

De coach weet dat het beter moet. "Dat soort doelpunten slikten we vroeger nooit. We slagen er thuis niet meer in om de controle over een wedstrijd vast te houden tot het einde. Daar moeten we aan werken, zodat we onze eigenheid terugvinden en bepaalde waarden waar Charleroi voor staat niet meer verloochenen."