Hein stelde zich vragen over de conditie van sommigen bij Anderlecht, maar Vanderhaeghe doet hetzelfde bij Gent

Terwijl Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht toch redelijk wat vragen had bij de fysieke testen van zijn spelers, merkte Vanderhaeghe bij de ex-club van Hein een soortgelijk probleem. De conditie bij sommigen is ook niet wat het moet zijn.

En dat merkte Vanderhaeghe ook fijntjes op: "Ik zag spelers die krampen hadden. En we zijn pas aan de tiende speeldag. Sommige spelers zijn fysiek nog niet in orde", aldus de coach. Als we Vanderhaeghe een beetje kennen is dit het signaal voor een paar hevige trainingsweken bij Gent.