Gano beet tegen zijn ex-club in extremis in het zand: "Dit was écht niet de eerste tegen de laatste"

Oostende blijft zo allerlaatste. "Zolang je daar staat, zit echt niets mee", merkte Gano al. "We moeten zo snel mogelijk uit die put zien te geraken. Maar we speelden wel een heel mooie match, al koop je daar niets mee."

Voor Custovic was het zijn laatste van drie ingangsexamens. "Of het door de trainer komt dat we plots beter spelen? Het team is vooral belangrijk, we moeten niet praten over deze of de vorige coach. Het is ook niet aan ons om over zijn toekomst te beslissen", sloot hij af. Normaal gezien hakt Coucke de knoop deze week door.