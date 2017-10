Antwerp-chouchou Hairemans maakte dit nog nooit mee: "Bij Bölöni is het lopen of je speelt niet, dan heb je geen andere keuze"

Ook kind van het huis Geoffry Hairemans merkt het verschil. "Ik heb nog nooit zoveel gelopen als het afgelopen jaar", zei de middenvelder maandagavond in Extra Time.

Niet langer de rest laten lopen

"Ik had het vooral van mijn voetballend vermogen, ballen in de voet krijgen en dan de rest laten lopen. Bij Bölöni is het lopen of je speelt niet. Dan heb je geen andere keuze."

De 25-jarige Hairemans maakte zondag tegen Zulte Waregem zijn eerste doelpunt van het seizoen. Daarnaast heeft hij ook al vier assists achter zijn naam staan.