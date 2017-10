Lombaerts over mislopen transfer naar Anderlecht: "Ik kan de club weinig verwijten"

"Toen Anderlecht kwam wou Zenit me absoluut niet verkopen. De voorzitter verwachtte dat ik wel weer terug in de ploeg zou komen. Ik ben toen onmiddellijk naar de trainer gestapt. Die zei eerst dat ik weg mocht, maar toen vertrok Garay plots en mocht ik niet meer weg", vertelt Lombaerts in Sport/Voetbalmagazine.

"Ik kan Anderlecht in heel die zaak weinig verwijten. Had de club wat sneller al zijn troeven op tafel gelegd, was het misschien gelukt. Maar zeker ben ik daar niet van. Het is gewoon moeilijk onderhandelen met Zenit", besluit de huidige KVO-verdediger.