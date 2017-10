Van bankzitter bij Feyenoord tot assistkoning in de JPL: de opmerkelijke evolutie van kapitein Ruud Vormer bij Club Brugge

Flashback naar 1 september 2014. Club Brugge haalt net voor de transferdeadline nog een extra middenvelder op bij Feyenoord. Ruud Vormer is de naam. Op voorspraak van Michel Preud'homme, die de Nederlander nog kent uit zijn avontuur bij onze noorderburen. De transfer kon onmiddellijk op flink wat kritiek rekenen. Niet geheel onbegrijpelijk. Vormer was vooral invaller bij de Rotterdammers. In zijn laatste halfjaar bij de Nederlandse topclub speelde hij slechts 2 wedstrijden.

Van waterdrager naar orkestleider

De Brugse patron heeft zich de laatste jaren bij Club helemaal ontpopt als spelbepalende speler. Dit in tegenstelling tot zijn periode bij Feyenoord, waar hij meer waterdrager was voor spelers als Vilhena en Toornstra. Zelfs in zijn vier seizoenen bij Roda JC, waar hij zich meer aanvallend mocht uitleven, wist hij slechts 9 maal het net vinden. Bij Club was hij vorig seizoen alleen al goed voor hetzelfde aantal doelpunten in de reguliere competitie. Ondertussen zit de box-to-box speler dit seizoen al aan 2 goals en maar liefst 9 assists. Van een blitzstart gesproken...

Blauwzwarte genen

Sinds de Nederlander de kapiteinsband overgenomen heeft van Timmy Simons neemt hij meer dan ooit zijn verantwoordelijkheid op. Met zijn mentaliteit, grinta en energie is hij de verpersoonlijking van Club Brugge. De enige waardige opvolger voor clubmonument Timmy Simons.

Leko & Nakamba

In het begin van het seizoen moest Vormer nog even wennen aan het 3-5-2 systeem van zijn coach Ivan Leko. Ondertussen past het hem als een Italiaans maatpak. De aanvallende formatie buit de capaciteiten van de Brugse generaal maximaal uit. Vergeet ook de bijdrage van Marvelous Nakamba niet. De clubspeler van de maand september doet zijn voornaam momenteel alle eer aan. Zijn enorm recuperatievermogen zorgt ervoor dat Vormer zich ook offensief meer kan uitleven. De statistieken spreken boekdelen. Benieuwd waar dit gaat eindigen...