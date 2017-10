🎥 Everton pakt 1 op 9 en kan dat moeilijk verkroppen, AC Milan kent hetzelfde probleem als Club Brugge

Bekijk hier ook het overzicht van de matchen die om 19u begonnen. Dat was onder meer de andere match in de groep van Zulte Waregem, de knalprestatie van Milinkovic-Savic en de prachtgoal van Giroud.

Everton maakte opnieuw een slechte indruk in Europa en verloor op Goodison Park met 1-2 van Olympique Lyon. De troepen van trainer Ronald Koeman blijven achter met 1 op 9... En of hij moet vrezen voor zijn job.

De emoties liepen nog hoog op tijdens de match. Williams maakte een zware duwfout met een knokpartij inclusief supporters als gevolg, hij kreeg onbegrijpelijk geen rood en scoorde even later zelfs de gelijkmaker. Tevergeefs, bleek achteraf.

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/px3PtMTSHm