Vanhaezebrouck is Teodorczyk mogelijk weken kwijt: "Geel was misschien genoeg"

Je weet nooit natuurlijk, maar normaal gezien gaat de Reviewcommissie dit niet over het hoofd zien. En mogelijk moet Hein Vanhaezebrouck straks 'Teo' enkele speeldagen missen. "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik zag het wel van ver. Ik weet niet of hij de speler raakte. Als hij hem niet raakte, is geel misschien wel genoeg."

Het bondsreglement stelt echter dat de intentie al genoeg is. En op de beelden is te zien dat hij hem wel raakt. "Dan is het niet slim van hem hé", zuchtte Vanhaezebrouck.

Gefrustreerd

Frank Boeckx zag ook wel dat zijn makker gefrustreerd rondliep in de aanval. "Hij kreeg ook niet veel goeie ballen. Dat heeft meegespeeld in zijn frustraties", wist de doelman. "Maar ik heb het niet goed gezien allemaal."