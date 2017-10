Gecontesteerd doelpunt van Genk, maar... "Als je dat allemaal fluit, moet je geen voetbal meer spelen"

Niemand geraakte het er na de match over eens. Er was op de beelden wel te zien dat er een duw met beide handen gegeven werd door Aidoo, maar het was licht. Ploegmaat Clinton Mata vond het - natuurlijk - alvast geen fout. "Misschien duwde hij wel, maar als je dat allemaal moet gaan fluiten, moet je geen voetbal meer spelen."

Hein Vanhaezebrouck had de fase nog niet teruggezien, maar was wel streng voor zijn verdediger. "Op dat moment respecteren de spelers de aanwijzingen niet die we hen meegegeven hebben. Ze stonden niet bij hun man. Of het een excuus was dat hij geduwd werd? Ik kan niet oordelen, want ik zag nog geen beelden. Maar het waren de details die de match gingen beslissen en daar deden we het niet goed."